06 января 2026 в 12:47

«Серьезная заявка»: военэксперт о целях США в Гренландии

Военэксперт Дандыкин: США хотят получить выход к Арктике с помощью Гренландии

Нуук, Гренландия Нуук, Гренландия Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press
США хотят получить выход к Арктике с помощью контроля над Гренландией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также усомнился, что Дания и другие европейские страны могут дать жесткий ответ американскому лидеру Дональду Трампу на угрозы подчинить остров.

Я думаю, [у США] сил достаточно, чтобы взять Гренландию у Дании, если НАТО будет молчать. У Гренландии два миллиона квадратных километров. Это серьезная заявка на участие в Арктике, в том числе на Северный морской путь. По договоренности с Данией еще когда-то была совместная оборона этого архипелага — самого большого острова в мире. Там же находится американская военная база, и по большому счету проблем никаких нет. Я думаю, немцы утрутся с французами и англичанами, а Трамп получит очередную победу, ― объяснил Дандыкин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии. Также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами задался вопросом, постигнет ли Канаду участь Венесуэлы и Гренландии.

Софья Якимова
С. Якимова
