На Украине заявили о подписании важного документа с США

На Украине заявили о подписании важного документа с США Гнатов: генштабы Украины и США подписали соглашение о поддержке ВСУ

Генеральные штабы Вооруженных сил Украины и США согласовали совместный военный документ о поддержке ВСУ, заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По его словам, в ходе двусторонней работы был разработан документ, состоящий из четырех разделов и четырех приложений, передает «Укринформ».

Отмечается, что в документе детально прописаны механизмы поддержки, обеспечения, восстановления и модернизации украинской армии, а также порядок мониторинга соблюдения соглашений и меры реагирования на возможные нарушения. Гнатов добавил, что аналогичная работа в настоящее время ведется и с другими странами-партнерами Украины.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы правления президента Украины Владимира Зеленского, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница. По его мнению, действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью.

Между тем экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что мирные переговоры по решению украинского конфликта срываются. Так он прокомментировал удар ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области, который унес жизни 27 человек.