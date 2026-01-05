Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 03:10

Голливудский документалист решил получить российское гражданство

Американский режиссер Тремблей заявил о намерении получить гражданство РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Американский документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, намерен просить российское гражданство, передает РИА Новости. Он планирует направить официальное прошение президенту России Владимиру Путину, так как хочет остаться здесь навсегда.

Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда, сказал агентству Тремблей.

Режиссер переехал в Ялту в марте 2020 года, а в 2025-м получил вид на жительство. Первый его визит в Россию состоялся в 2016 году с целью изучения обстоятельств воссоединения Крыма. Тремблей хотел показать американцам объективную картину. Последующие поездки открыли для него уникальность российской культуры, что и привело к решению переехать. Он снял несколько документальных фильмов о Крыме, занимается волонтерской работой с детьми с ограниченными возможностями и основал организацию «Друзья Крыма в США».

Ранее стало известно, что чемпионка Европы София Лыскун заявила о смене украинского гражданства. Теперь она будет представлять Россию. Спортсменка указала, что причинами такого решения стали некомпетентность работавших с ней украинских тренеров, а также случаи дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами.

США
Крым
гражданство РФ
американцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно
Трамп высказался о необходимости проведения выборов в Венесуэле
Беременным женщинам могут предложить новую льготу
Новое правило для разводов семей с детьми появится в России
В Британии озвучили неожиданный итог атаки США на Венесуэлу
Вирусолог раскрыла, кто входит в группу риска из-за гонконгского гриппа
Голливудский документалист решил получить российское гражданство
«Семилетний рубеж»: Зеленскому предрекли трудности в 2026 году
Умерла известная ленинградская балерина
В Минздраве напомнили об опасностях при запуске фейерверка
Первые фавориты «Оскар-2026»: список фильмов и актеров, когда церемония
Американские разведчики начали «охоту» на российский танкер в океане
Российская альпинистка нашла в горах камеру со снимками 17-летней давности
Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, идем к начальству
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево
Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф
Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком
Заявления Трампа о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу
Воздушная тревога гремит на территории Украины
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.