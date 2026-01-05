Голливудский документалист решил получить российское гражданство

Американский документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, намерен просить российское гражданство, передает РИА Новости. Он планирует направить официальное прошение президенту России Владимиру Путину, так как хочет остаться здесь навсегда.

Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда, — сказал агентству Тремблей.

Режиссер переехал в Ялту в марте 2020 года, а в 2025-м получил вид на жительство. Первый его визит в Россию состоялся в 2016 году с целью изучения обстоятельств воссоединения Крыма. Тремблей хотел показать американцам объективную картину. Последующие поездки открыли для него уникальность российской культуры, что и привело к решению переехать. Он снял несколько документальных фильмов о Крыме, занимается волонтерской работой с детьми с ограниченными возможностями и основал организацию «Друзья Крыма в США».

Ранее стало известно, что чемпионка Европы София Лыскун заявила о смене украинского гражданства. Теперь она будет представлять Россию. Спортсменка указала, что причинами такого решения стали некомпетентность работавших с ней украинских тренеров, а также случаи дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами.