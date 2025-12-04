Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 09:08

Спортсменка отказалась от украинского гражданства ради России

Чемпионка Европы Лыскун заявила о смене украинского гражданства на российское

Спортсменки София Лыскун (слева) и Ксения Байло Спортсменки София Лыскун (слева) и Ксения Байло Фото: KUBANOV PAVLO UKR/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чемпионка Европы София Лыскун заявила, что она сменила украинское гражданство и теперь будет представлять Россию. В интервью «Известиям» спортсменка указала, что причинами такого решения стали некомпетентность работавших с ней украинских тренеров, а также случаи дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами.

У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту, — указала Лыскун.

Лыскун родилась в Луганске, ей 23 года. В ее спортивных достижениях значится серебряная медаль чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте. Также она завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду на чемпионатах Европы по водным видам спорта.

Ранее сообщалось, что ежемесячные выплаты бывшей российской пловчихи Софьи Сподаренко сократились почти вдвое. В 2023 году спортсменка, родившаяся в казахстанском Усть-Каменогорске, сменила спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан. Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 метров баттерфляем.

