Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья Юрист Бондаренко: дольщики смогут получить компенсацию в 2026 году

Дольщики, которые столкнулись со срывом сроков сдачи жилья, смогут получить компенсацию в 2026 году, рассказала «Москве 24» юрист по недвижимости Яна Бондаренко. Она отметила, что итоговая сумма компенсации может быть снижена.

К примеру, у кого-то она может составить 1 млн рублей, у кого-то — 250 тыс. рублей. При этом важно учитывать, что суды часто используют право на снижение размера неустойки, если считают ее явно несоразмерной последствиям нарушения, — рассказала Бондаренко.

По словам юриста, судебный процесс лучше начинать уже после получения недвижимости. Она отметила, что это необходимо для того, чтобы был известен окончательный срок просрочки.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что при сдвиге сроков сдачи жилья более чем на два месяца дольщики могут расторгнуть договор с застройщиком и вернуть деньги. По его словам, при наличии эскроу-счета процедура проходит через банк, что обеспечивает безопасность для граждан.