Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:54

Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья

Юрист Бондаренко: дольщики смогут получить компенсацию в 2026 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дольщики, которые столкнулись со срывом сроков сдачи жилья, смогут получить компенсацию в 2026 году, рассказала «Москве 24» юрист по недвижимости Яна Бондаренко. Она отметила, что итоговая сумма компенсации может быть снижена.

К примеру, у кого-то она может составить 1 млн рублей, у кого-то — 250 тыс. рублей. При этом важно учитывать, что суды часто используют право на снижение размера неустойки, если считают ее явно несоразмерной последствиям нарушения, — рассказала Бондаренко.

По словам юриста, судебный процесс лучше начинать уже после получения недвижимости. Она отметила, что это необходимо для того, чтобы был известен окончательный срок просрочки.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что при сдвиге сроков сдачи жилья более чем на два месяца дольщики могут расторгнуть договор с застройщиком и вернуть деньги. По его словам, при наличии эскроу-счета процедура проходит через банк, что обеспечивает безопасность для граждан.

недвижимость
компенсации
юристы
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявшийся в Москве экс-депутат нашелся
Амурский тигр попал под колеса четырех машин
Умерла Вера Алентова, звезда «Москва слезам не верит»: биография и карьера
Как меняется топливная логистика под влиянием климатических колебаний
Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело
Бывшего замгубернатора Ростовской области объявили в розыск
Раскрыто первое действие Долиной после вердикта Мосгорсуда
200 млн на вещдоках: за что сядет следователь по делу казанского стрелка
В Алжире принял закон, обязавший французов извиняться
В МИД ответили на попытки внешних сил подорвать партнерство России и Китая
«Пьяный» торт с грецкими орехами: роскошный вкус домашнего десерта
Летевший из Китая в Москву самолет экстренно сел в Казани
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил к Новому году
Отвергнутый украинец зарезал россиянку: подробности дела из Подмосковья
«Не останется на улице»: адвокат оценил шансы Долиной отсрочить выселение
Американец убил бывшую жену на глазах у ребенка
Отец предполагаемого подрывника авто ДПС в Москве рассказал о сыне
«Крайне тяжелая»: Гладков об обстановке в приграничье
Стало известно, когда Лурье может заехать в квартиру
Раскрыты детали похорон основателя ОПГ «Солнцевские»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.