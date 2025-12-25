Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 18:31

Амурский тигр попал под колеса четырех машин

Амурский тигр погиб в ДТП с четырьмя машинами в Хабаровском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Амурский тигр погиб в результате ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Хищник выбежал на проезжую часть под колеса Nissan X-Trail. От удара его отбросило на попутные машины.

В результате происшествия животное погибло. Повреждены четыре автомобиля. Люди не пострадали, — сказано в сообщении.

До этого в Рязани произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей: двух иномарок Nissan и KIA, а также LADA Samara (ВАЗ-2114). По данным полиции, 68-летний водитель Nissan столкнулся с автомобилем KIA под управлением 43-летней женщины. Вследствие удара вторая машина врезалась в ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего местного жителя. Водителя KIA госпитализировали с травмами.

Ранее в городе Сарыагаш неизвестный на «Жигули» не справился с управлением, снес новогоднюю елку и скрылся с места преступления. Нарушителя нашли по горячим следам, его наезд на дерево попал на камеры наружного наблюдения. Он лично восстановил поврежденный символ праздника, вернув елке прежний вид.

