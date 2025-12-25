Амурский тигр попал под колеса четырех машин Амурский тигр погиб в ДТП с четырьмя машинами в Хабаровском крае

Амурский тигр погиб в результате ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Хищник выбежал на проезжую часть под колеса Nissan X-Trail. От удара его отбросило на попутные машины.

В результате происшествия животное погибло. Повреждены четыре автомобиля. Люди не пострадали, — сказано в сообщении.

