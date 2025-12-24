В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП В Казахстане водитель легковушки протаранил главную елку города

В Сарыагаше неизвестный на «Жигули» не справился с управлением, снес новогоднюю елку и скрылся с места преступления, рассказали в пресс-службе МВД Казахстана. Нарушителя нашли по горячим следам, его наезд на дерево попал на камеры наружного наблюдения.

Сотрудникам районного управления полиции потребовалось немного времени, чтобы вычислить владельца машины. При задержании молодой человек признал вину, объяснив свои действия потерей контроля над управлением. Чтобы хоть как-то загладить вину перед горожанами, он лично восстановил поврежденный символ праздника, вернув елке прежний вид. Нарушитель пообещал, что впредь будет соблюдать правила дорожного движения.

В отношении водителя были составлены административные протоколы за совершение ДТП и оставление места аварии.

Ранее недовольный прохожий в Москве атаковал новогоднюю инсталляцию в Камергерском переулке и попал на камеры наружного наблюдения. Те засняли, как мужчина атаковал две пластиковые фигуры в виде матрешек и пытался избить искусственные кусты с гирляндой. Отработав на них приемы боевых искусств, он украл матрешку.