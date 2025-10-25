В Иркутской области водитель «Жигулей» без прав разбилась насмерть

Жительница Иркутской области за рулем «Жигулей» попала в смертельную аварию в Тайшетском районе, сообщается в Telegram-канале региональной госавтоинспекции. Уточняется, что у 37-летней погибшей не было прав.

По предварительным данным, 37-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ-2107, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель погибла на месте до приезда скорой помощи, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно при резкой смене погоды.

