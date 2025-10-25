Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:57

В Иркутской области водитель «Жигулей» без прав разбилась насмерть

Фото: t.me/gibdd38region*

Жительница Иркутской области за рулем «Жигулей» попала в смертельную аварию в Тайшетском районе, сообщается в Telegram-канале региональной госавтоинспекции. Уточняется, что у 37-летней погибшей не было прав.

По предварительным данным, 37-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ-2107, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель погибла на месте до приезда скорой помощи, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно при резкой смене погоды.

Ранее на Северном обходе города Новосибирск произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Погибли три человека, одну женщину госпитализировали в больницу.

До этого в Воронеже автобус сбил трех пешеходов на переходе. Пострадавшие с травмами были доставлены в медучреждение. Установлено, что водитель автобуса марки «ПАЗ Вектор Некст» не уступил дорогу двум женщинам и мужчине, которые переходили дорогу.

Иркутская область
Госавтоинспекция
аварии
жигули
