«Это позор»: визит Зеленского в Польшу назвали крупнейшей катастрофой Mysl Polska: визит Зеленского в Варшаву стал унижением для Польши

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря стала унижением для Польши, заявили аналитики портала Mysl Polska. Визит не задался с самого начала: в польском МИД возмутились тем, что канцелярия президента не пригласила представителя правительства в состав делегации.

Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях, — считают эксперты.

По их мнению, Варшава выбрасывает огромные деньги на поддержку Киева, которые он никогда не сможет вернуть. Также польские аналитики уверены, что Украина проигрывает в конфликте, поэтому поддерживать ее каким-либо образом бессмысленно.

Ранее сообщалось, что общение Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде проходило в очень негативном ключе. По словам одного американского дипломата, хозяин Белого дома обращался с украинским политиком грубо и оскорбительно.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Зеленский, опираясь на поддержку Евросоюза, может устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Эксперт уточнил, что политик планирует всеми силами избежать новых выборов на Украине.