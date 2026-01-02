Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:47

«Это позор»: визит Зеленского в Польшу назвали крупнейшей катастрофой

Mysl Polska: визит Зеленского в Варшаву стал унижением для Польши

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря стала унижением для Польши, заявили аналитики портала Mysl Polska. Визит не задался с самого начала: в польском МИД возмутились тем, что канцелярия президента не пригласила представителя правительства в состав делегации.

Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях, — считают эксперты.

По их мнению, Варшава выбрасывает огромные деньги на поддержку Киева, которые он никогда не сможет вернуть. Также польские аналитики уверены, что Украина проигрывает в конфликте, поэтому поддерживать ее каким-либо образом бессмысленно.

Ранее сообщалось, что общение Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде проходило в очень негативном ключе. По словам одного американского дипломата, хозяин Белого дома обращался с украинским политиком грубо и оскорбительно.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Зеленский, опираясь на поддержку Евросоюза, может устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Эксперт уточнил, что политик планирует всеми силами избежать новых выборов на Украине.

Польша
Украина
Владимир Зеленский
Варшава
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.