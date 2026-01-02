«Ему выгодно»: в США предостерегли от новой провокации Зеленского Подполковник Дэвис: Зеленский готов пойти на новую провокацию в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский, опираясь на поддержку Евросоюза, может устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, политик планирует всеми силами избежать новых выборов в стране.

Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не согласится. Потому что ему выгодно затянуть конфликт, чтобы не допустить выборы и получить новую эскалацию, — подчеркнул эксперт.

Ранее в посольстве России в Гааге заявили, что Зеленский использовал военную помощь Нидерландов для атаки на мирных жителей в Хорлах Херсонской области. В диппредставительстве уверены, что убийство было спланировано заранее, поскольку ВСУ направили беспилотники прямо на то место, где люди праздновали Новый год.

До этого глава Исследовательского центра международной безопасности при римском университете LUISS Алессандро Орсини выразил мнение, что постоянные изменения в мирном плане по Украине говорят о приближении капитуляции Киева. По его словам, об этом свидетельствуют в том числе поездки Зеленского по всему миру.