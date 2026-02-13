Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 19:08

Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления

Елена Товстик обжаловала решение суда о разводе и обвинила мужа

Елена Товстик Елена Товстик Фото: Социальные сети
Елена Товстик обжаловала решение Никулинского районного суда о расторжении брака с бизнесменом Романом Товстиком, аргументируя это тем, что его рассматривал другой суд, сообщает портал Starhit. Женщина обвинила бывшего мужа в том, что их до сих пор не развели из-за его морального давления.

К моим обязанностям матери-одиночки добавились еще судебные будни. Хотя я многократно выражала (как лично, так и через своего адвоката) намерение заключить с Романом мирное соглашение по всем вопросам, но… У него слишком много советчиков, которые уводят его от этого, желая моего полного уничтожения как личности, — отметила Товстик.

По словам Елены, благодаря ходатайству адвоката назначена экспертиза, которую проведут только в мае. Сама Елена заявляла в интервью, что предложенные мужем условия развода — 50 млн рублей, дом и недвижимость в Дубае — считает недостаточными для жизни.

Ранее блогер Полина Диброва опровергла связь возможной свадьбы с Романом Товстиком с бракоразводными процессами. По ее словам, решение о торжестве будет принято независимо от позиции его супруги, не дающей развод, и от ее собственного завершившегося развода с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Роман Товстик
супруги
жены
разводы
дети
собственность
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

