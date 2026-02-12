«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод

Зимняя Олимпиада — 2026
Полина Диброва: отказ Елены Товстик давать развод не влияет на решение о свадьбе

Блогер Полина Диброва заявила, что ее возможная свадьба с бизнесменом Романом Товстиком никак не связана с позицией его жены Елены Товстик, которая пока не дает развод мужу. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru в рамках пресс-завтрака, организованного телеканалом СТС по случаю запуска нового сезона шоу «Тайный миллионер», она отметила, что на дату торжества не влияет и ее завершившийся бракоразводный процесс с ведущими Дмитрием Дибровым.

Свадьба будет тогда, когда мы примем решение об этом. Это не зависит ни в коем разе ни от Елены, ни от Дмитрия, ни от других участников развода, — сказала блогер.

Бракоразводный процесс между Дибровыми был официально завершен в сентябре 2025 года. В настоящее время Полина строит отношения с Товстиком. У нового избранника модели шестеро детей от предыдущего брака.

Блогер заявляла, что решение о прекращении брака с телеведущим было принято после осознания ею собственного интереса к другому мужчине. По словам звезды, ее позиция не была спонтанной или сиюминутной. Всему этому предшествовала серьезная внутренняя работа и честное признание самой себе в том, что прежние чувства к супругу угасли.

