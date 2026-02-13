Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 19:08

Известная горнолыжница переписала историю спорта

Спортсменка Шлепер стала первой горнолыжницей, выступившей на семи ОИ

Сара Шлепер Сара Шлепер Фото: Fei Maohua/XinHua/Global Look Press
Спортсменка из Мексики Сара Шлепер стала первой горнолыжницей, принявшей участие в семи Олимпийских играх, передает NBC. Ее дебют на ОИ состоялся 28 лет назад в японском Нагано.

Спортсменка известна не только своим олимпийским долголетием. В 2011 году на одном из этапов Кубка мира она спустилась по склону в вечернем платье, держа на руках своего маленького сына. Сейчас повзрослевший Лассе, которому исполнилось 18 лет, тоже выбрал карьеру горнолыжника. В Милане на Олимпийских играх мать и сын впервые выступают вместе.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев признался, что 15-е место в олимпийской гонке с раздельным стартом на 10 километров стало для него пределом мечтаний. Он заявил, что даже на идеальной трассе не смог бы составить конкуренцию призерам. Спортсмен назвал космическим уровень соперников.

До этого итальянский журнал Vogue включил костюм российского фигуриста Петра Гуменника в список самых ярких образов Олимпийских игр в Милане. Он предстал на льду в эффектном образе, сочетающем классику и современные тренды. Основой костюма стала полупрозрачная блуза с пышными рукавами, декорированная алыми цветами.

