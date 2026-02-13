Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:06

«За призы — нет»: российский лыжник восхитился соперниками на Олимпиаде

Коростелев заявил, что ему трудно бороться с призерами олимпийской гонки

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Даже на идеальной трассе не получилось бы побороться с призерами олимпийской гонки с раздельным стартом на 10 километров, заявил российский лыжник Савелий Коростелев в беседе с ТАСС. Спортсмен, занявший 15-е место, назвал уровень соперников космическим.

За призы сегодня нет. Трое ребят — в космосе. На Олимпиаде только три места, дальше — неинтересно, — сказал Коростелев.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевавший восьмое олимпийское золото. Коростелев отстал от лидера более чем на минуту. По мнению спортсмена, он мог бы попасть в топ-10 при более раннем старте на менее разбитой трассе. При этом российский лыжник со смехом заметил, что на дистанции 15 километров он бы «точно погиб».

Ранее итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер добилась отмены временного отстранения через Национальный апелляционный суд. Положительная допинг-проба не помешает ее участию в Олимпийских играх, так как суд признал нарушение непреднамеренным. Спортсменка присоединится к сборной 16 февраля и выступит в эстафете и масс-старте.

