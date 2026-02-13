«За призы — нет»: российский лыжник восхитился соперниками на Олимпиаде Коростелев заявил, что ему трудно бороться с призерами олимпийской гонки

Даже на идеальной трассе не получилось бы побороться с призерами олимпийской гонки с раздельным стартом на 10 километров, заявил российский лыжник Савелий Коростелев в беседе с ТАСС. Спортсмен, занявший 15-е место, назвал уровень соперников космическим.

За призы сегодня нет. Трое ребят — в космосе. На Олимпиаде только три места, дальше — неинтересно, — сказал Коростелев.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, завоевавший восьмое олимпийское золото. Коростелев отстал от лидера более чем на минуту. По мнению спортсмена, он мог бы попасть в топ-10 при более раннем старте на менее разбитой трассе. При этом российский лыжник со смехом заметил, что на дистанции 15 километров он бы «точно погиб».

