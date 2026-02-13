Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026

Провалившая допинг-тест биатлонистка выступит на Олимпиаде

Ребекка Пасслер Ребекка Пасслер Фото: IMAGO/Harald DeubertIMAGO/Harald Deubert/Global Look Press
Национальный апелляционный суд Италии удовлетворил апелляцию биатлонистки Ребекки Пасслер и отменил ее временное отстранение из-за положительного допинг-теста, сообщает пресс-служба Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI). Спортсменка сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года, в том числе в женской эстафете и масс-старте.

Суд принял доводы спортсменки о непреднамеренном приеме запрещенного препарата. Решение суда позволяет Пасслер принять участие в Играх-2026. Спортсменка присоединится к национальной команде 16 февраля. Биатлонистка сможет выступить в женской эстафете и масс-старте.

До этого сообщалось, что Пасслер, отобранная на Олимпиаду-2026, сдала положительную допинг-пробу. В ее организме обнаружили препарат, который применяется для лечения онкологических заболеваний.

Позже глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен заявил, что все спортсмены из России и Белоруссии, допущенные к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-тестирование перед стартом соревнований. По его словам, проверки были проведены в полном соответствии с рекомендациями ITA.

