Первый допинговый скандал разгорелся в преддверии зимней Олимпиады в Италии Итальянская биатлонистка Пасслер сдала положительную допинг-пробу перед ОИ-2026

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер, отобранная в состав сборной на зимние Олимпийские игры 2026 года, сдала положительную допинг-пробу, сообщает газета La Repubblica. В организме 24-летней спортсменки обнаружили летрозол — препарат, применяемый в основном для лечения онкологических заболеваний.

Отмечается, что проба была взята вне соревнований. Это первый допинговый скандал в преддверии стартующей 6 февраля Олимпиады.

Пасслер, занимающая 33-е место в общем зачете Кубка мира, имеет в активе две бронзовые медали этапов Кубка мира в эстафете, а также награды юниорских и молодежных чемпионатов мира. Первые олимпийские медали в биатлоне будут быть разыграны 8 февраля в смешанной эстафете.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что в случае победы нейтрального спортсмена из России на Олимпиаде‑2026 в Италии будет поднят флаг индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) и прозвучит соответствующий гимн. Там подчеркнули, что процедура остается неизменной. Таким образом, МОК подтвердил действующий регламент накануне зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля.