Раскрыто, каким флагом и гимном будут чествовать победу россиян на ОИ МОК: в случае победы россиян на ОИ-2026 прозвучит гимн нейтральных атлетов

В случае победы нейтрального спортсмена из России на Олимпиаде‑2026 в Италии будет поднят флаг индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) и прозвучит соответствующий гимн, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Там подчеркнули, что процедура остается неизменной.

Это остается неизменным по сравнению с летней Олимпиадой в Париже 2024 года, и эта информация была опубликована еще в сентябре 2025 года в отношении Игр‑2026 в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, — сказали в пресс-службе МОК.

Таким образом, МОК подтвердил действующий регламент накануне зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на них в нейтральном статусе.

Ранее в Центре спортивной подготовки сборных команд РФ сообщили, что участниками зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии станут 13 российских атлетов. В числе отобравшихся — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также представители шорт-трека Алена Крылова и Иван Посашков. В лыжных гонках страну будут представлять Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а на ледовой дорожке выступят конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Кроме того, в состав вошли ски-альпинист Никита Филиппов и экипажи саночников в лице Дарьи Олесик и Павла Репилова. Завершают список нейтральных участников горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, прошедшие все необходимые процедуры допуска.