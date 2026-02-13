Зимняя Олимпиада — 2026
Жена Нурлана Сабурова прервала молчание и обратилась к хейтерам

Диана Сабурова поблагодарила подписчиков за поддержку и раскритиковала хейтеров

Диана Сабурова
Жена комика Нурлана Сабурова Диана в своем Telegram-канале поблагодарила подписчиков за поддержку и обратилась с иронией к критикам. Таким образом она впервые прокомментировала депортацию мужа и запрет на его въезд в Россию.

Друзья, всем большое спасибо за поддержку! Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет, развлекайтесь! <...> Всем добра!написала Сабурова.

Ранее выяснилось, что Сабурова владеет бизнесом в Москве. Девушка зарегистрировала компанию по продаже продуктов питания в 2023 году и стала ее единственным бенефициаром. При этом ни она, ни ее муж Нурлан не имеют российского гражданства.

До этого стало известно, что депортированный Сабуров продолжил зарабатывать на выступлениях в Казахстане. За 25-минутное частное мероприятие комик получил гонорар в размере около 1,5 млн рублей без учета райдера. Более продолжительные концерты оплачивались заказчиком отдельно.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Сабурова публично поддержать Россию в украинском конфликте. Парламентарий заявил, что такая позиция поможет комику быстрее решить проблемы со въездом в страну.

