13 февраля 2026 в 19:00

Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе

Синоптик Ильин: морозы придут в Московский регион на следующей неделе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Еще до начала следующей недели, с 16 по 22 февраля, в столичном регионе установятся морозы, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в ночь на понедельник в столице похолодает до минус 10–15 градусов, днем ожидается от –8 до –13. Что касается осадков, то 16 февраля прогнозируется умеренный снег, отметил эксперт.

Во вторник и среду без осадков, ночная температура будет находиться в диапазоне от –13 до –18 градусов, дневная — от –7 до –12. В ночь на четверг температура воздуха ожидается минус 8–13 градусов, а днем потеплеет до минус 4–9 градусов. Преимущественно без осадков. В пятницу ночью минус 5–10 градусов, а днем ожидается небольшой снег с температурой воздуха в диапазоне от –4 до –7 градусов, — сказал Ильин.

Он добавил, что в субботу есть вероятность похолодания до минус 11–16 градусов ночью и до минус 8–10 — в дневные часы. В воскресенье дневная температура останется прежней, а ночная не опустится ниже –12 градусов, при этом ожидается небольшой снег, подчеркнул синоптик.

Атмосферное давление в понедельник может опуститься до 736 мм рт. ст., к вечеру вторника оно повысится примерно на три-четыре пункта. Далее рост продолжится до пятницы, когда давление вырастет до 747 мм рт. ст. Ветер в понедельник будет восточный, один-пять метров в секунду. Со вторника до пятницы переменных направлений и слабый, резюмировал Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве и Подмосковье будет теплой и пасмурной. Он отметил, что новое потепление придет вслед за сильными морозами.

погода
синоптики
прогнозы
весна
