Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества Синоптик Шувалов: погода в День защитника Отечества будет теплой и пасмурной

Погода в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве и Подмосковье будет теплой и пасмурной, рассказал «Ридусу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что новое потепление придет вслед за сильными морозами.

Скорее всего, 21 февраля пройдем через хороший снегопад. Накануне может быть –15...–18 °С, но к следующей субботе они ослабеют до –7 °С. При этом 22 февраля продолжится повышение температуры до уровня оттепели. Будет 0...+2 °С и без осадков, — рассказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что в праздничный день осадков не ожидается. По его словам, снегопад к 23 февраля должен закончиться.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что высота сугробов в Москве 13 февраля достигла 65 сантиметров. По его словам, в Подмосковье этот показатель еще выше — до 68 сантиметров.