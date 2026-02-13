Синоптик рассказал, как выросли сугробы в Москве Тишковец: высота сугробов в Москве достигла 65 сантиметров

Высота сугробов в Москве 13 февраля достигла 65 сантиметров, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в Подмосковье этот показатель еще выше – до 68 сантиметров.

Высота снежного покрова в Москве на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась с 48 до 57 сантиметров. В центре мегаполиса, на Балчуге, сугробы 65 сантиметров, МГУ – 62 сантиметров, Тушино – 64 сантиметров, — написал Тишковец.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что из-за снежной зимы в Москве весной ожидается увеличение количества насекомых. Ученый пояснил, что толстый слой снега защищает зимующие организмы от низких температур, создавая условия для сохранения большей части популяции.

До этого Тишковец рассказал, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.