28 января 2026 в 10:57

Сугробы в Москве достигли полуметра

Тишковец: сугробы в Москве впервые с начала зимы достигли 50 сантиметров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.

В Москве впервые в текущем зимнем сезоне выросли полуметровые сугробы. На опорной московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 52 сантиметра, норма для 28 января — 32 сантиметра, на Балчуге — 53 сантиметра, Тушино — 55 сантиметров, — отметил Тишковец.

В Московской области также наблюдаются значительные снежные заносы. В Коломне и Волоколамске сугробы достигают 57 сантиметров, в Серпухове — 56, в Михайловском — 55, в Черустях — 54, а в Ново-Иерусалиме — 50.

Тишковец предупредил, что снегопады в Москве будут продолжаться, и уже завтра в городе может быть установлен новый рекорд по высоте сугробов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 января 1956 года, когда высота снежного покрова достигла 57 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за мощного снегопада, обрушившегося вечером 26 января, может значительно увеличиться высота снежного покрова. По словам научного сотрудника Гидрометцентра Людмилы Паршиной, сугробы могут достичь более 80 сантиметров.

