27 января 2026 в 15:30

В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров

Синоптик Паршина: в Москве ожидаются рекордные сугробы более 80 сантиметров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Из-за мощного снегопада, обрушившегося на Москву вечером 26 января, в городе могут вырасти рекордные сугробы, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, их высота может достичь более 80 сантиметров. Только за одну ночь в столице выпало 11 сантиметров снега, а в целом может прибавиться до 45 сантиметров покрова, уточнила она.

Только за одну ночь в Москве выпало 11 сантиметров снега. Высота снежного покрова составила 41 сантиметр. А рекордная высота для 27 января за всю историю метеонаблюдений была в 1994 году — 57 сантиметров. Так как снег в Москве продолжается, скорее всего рекорд обновится. Возможно, что в целом до четверга в Москве может прибавиться до 45 сантиметров сугробов, — сказала Паршина.

По ее словам, стихия ослабнет лишь к середине дня в четверг 29 января. При этом в ближайшие трое суток температура воздуха в столице будет постепенно снижаться, отметила Паршина. По ее прогнозам, 28 и 29 января ожидается около -8 градусов днем. К тому же, добавила она, в городе сохраняется гололедица, снежные заносы на дорогах.

Ранее экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев заявил, что масштабный снегопад, обрушившийся на Московский регион, наносит серьезный удар по транспортной системе, что неизбежно сказывается на экономике. Основные потери, по его словам, связаны с коллапсами в логистике. А вот в торговле непогода неожиданно меняет баланс сил между онлайн- и оффлайн-форматами, отметил эксперт.

погода
прогнозы
снегопады
Гидрометцентр
Москва
Максим Ширяев
М. Ширяев
