Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:20

Эксперт оценил последствия аномальных снегопадов для экономики

Экономист Николаев: в непогоду взлетают цены на такси и падают оффлайн-продажи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Масштабный снегопад, обрушившийся на Московский регион, наносит серьезный удар по транспортной системе, что неизбежно сказывается на экономике, заявил NEWS.ru экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. Основные потери, по его словам, связаны с коллапсами в логистике. А вот в торговле непогода неожиданно меняет баланс сил между онлайн- и оффлайн-форматами, отметил эксперт.

Главная статья ущерба — это нарушения транспортной логистики. Задержки рейсов в аэропортах, застрявшие на трассах фуры, в целом более медленная скорость передвижения любого автотранспорта, — сказал Николаев.

По словам эксперта, цены на услуги такси в снегопад взлетают, но это вполне оправданно не только ростом спроса, но и объективным увеличением издержек перевозчиков из-за высокого расхода топлива и повышенных рисков.

Что касается торговли, то снегопад выступает на стороне одного из участников «войны» между онлайн- и офлайн-ретейлом. Покупатели несколько дней сидят дома, трафик в магазинах падает (по опыту предыдущего снегопада, на 15-20%), зато объем заказов доставки возрастает, — подчеркнул Николаев.

В целом, как отметил экономист, никто не подсчитывал точного ущерба, который наносит экономике непогода.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада и повышенного спроса цены на услуги такси в Москве и Московской области значительно возросли. Стоимость одной поездки выросла в 2–3,5 раза по сравнению с обычными условиями.

снегопад
экономика
логистика
ущерб
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Отоларинголог опровергла популярный миф об ангине
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.