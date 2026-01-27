Эксперт оценил последствия аномальных снегопадов для экономики Экономист Николаев: в непогоду взлетают цены на такси и падают оффлайн-продажи

Масштабный снегопад, обрушившийся на Московский регион, наносит серьезный удар по транспортной системе, что неизбежно сказывается на экономике, заявил NEWS.ru экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев. Основные потери, по его словам, связаны с коллапсами в логистике. А вот в торговле непогода неожиданно меняет баланс сил между онлайн- и оффлайн-форматами, отметил эксперт.

Главная статья ущерба — это нарушения транспортной логистики. Задержки рейсов в аэропортах, застрявшие на трассах фуры, в целом более медленная скорость передвижения любого автотранспорта, — сказал Николаев.

По словам эксперта, цены на услуги такси в снегопад взлетают, но это вполне оправданно не только ростом спроса, но и объективным увеличением издержек перевозчиков из-за высокого расхода топлива и повышенных рисков.

Что касается торговли, то снегопад выступает на стороне одного из участников «войны» между онлайн- и офлайн-ретейлом. Покупатели несколько дней сидят дома, трафик в магазинах падает (по опыту предыдущего снегопада, на 15-20%), зато объем заказов доставки возрастает, — подчеркнул Николаев.

В целом, как отметил экономист, никто не подсчитывал точного ущерба, который наносит экономике непогода.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада и повышенного спроса цены на услуги такси в Москве и Московской области значительно возросли. Стоимость одной поездки выросла в 2–3,5 раза по сравнению с обычными условиями.