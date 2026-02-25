Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:31

Рекордные по высоте сугробы снова подросли в Москве

Тишковец: высота сугробов в Москве превысила 80 см

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Высота сугробов в Москве превысила 80 см, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Речь, в частности, идет о метеостанции на Балчуге.

Так, на главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 73 см, в центре города, на Балчуге, небывалые 81 см, — написал Тишковец.

При этом на метеостанции на ВДНХ зафиксировали высоту сугробов, равную 73 см, а в Тушино — 75 см. Синоптик добавил, что 25 февраля побит рекорд для февраля, державшийся с 1994 года. Он указал, что в целом в этом месяце никогда не бывало таких крупных сугробов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что жителей Москвы и области ожидает небольшое потепление уже на этой неделе. Она рассказала, что в воскресенье, 1 марта, температура может подняться до плюс четырех градусов.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что февральские снегопады в столице подходят к концу, однако в марте москвичам стоит готовиться к новым осадкам. Он отметил, что прошедший 24 февраля снегопад стал последним в календарной зиме.

