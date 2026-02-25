Зимняя Олимпиада — 2026
Москвичам рассказали, когда в столицу придет небольшое потепление

Синоптик Макарова: небольшое потепление придет в Москву уже на этой неделе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителей Москвы и области ожидает небольшое потепление уже на этой неделе, таким прогнозом поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в воскресенье, 1 марта, температура может подняться до +4 градусов.

В среду ночью в Москве минус 4–6 градусов, по области — минус 4–9. Днем в Москве минус 1–3, по области — 0...- 5. В четверг ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Москве — минус 5–7, по области — минус 5–10. Днем преимущественно без осадков, 0...-2, по области — 0...-5, — уточнила синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что уже к концу рабочей недели в город придет потепление. По его словам, к 1 марта воздух прогреется до +4 градусов.

До этого сообщалось, что весна в российской столице в этом году задерживается: снежный покров, достигший рекордных 70 сантиметров, растает не раньше второй декады апреля. Как заявил синоптик Михаил Леус, москвичам придется запастись терпением.

