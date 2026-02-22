Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 01:21

Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег

Синоптик Леус спрогнозировал сход снега в Москве не раньше второй декады апреля

Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Весна в российской столице в этом году задерживается: снежный покров, достигший рекордных 70 сантиметров, растает не раньше второй декады апреля, заявил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Он отметил, что москвичам придется запастись терпением.

Учитывая высоту снежного покрова (70 см), можно предположить, что сход снежного покрова в этом году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдет во второй декаде апреля и ближе к ее окончанию, — написал Леус.

По словам метеоролога, средняя многолетняя дата схода снега в XXI веке приходится на 30 марта, однако нынешняя высота сугробов значительно превышает норму. Леус провел параллели с 2012 и 2013 годами, когда снег лежал до середины апреля, и предположил, что текущий сезон может побить эти рекорды.

При этом в 2012 году высота снежного покрова в конце февраля составляла 39 см, а в 2013-м — 40 см, увеличиваясь в марте. Нынешние 70 сантиметров дают основания полагать, что зима не отпустит столицу до конца апреля, а процесс таяния будет долгим и постепенным.

Ранее старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов указал, что весеннее половодье в средней полосе России в 2026 году будет определяться рядом факторов, включая температуру воздуха, осадки в период таяния снега и степень промерзания почвы. Он подчеркнул, что пока прогноз делать рано.

