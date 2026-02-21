Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 19:42

Климатолог дал прогноз весеннего паводка в России

Климатолог Константинов: половодье в 2026 году будет зависеть от весенней погоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весеннее половодье в средней полосе России в 2026 году будет определяться рядом факторов, включая температуру воздуха, осадки в период таяния снега и степень промерзания почвы, рассказал старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что пока прогноз делать рано.

Половодье к нам, конечно же, придет — от него в средней полосе, как от счастья, ни спрятаться, ни скрыться <...> Половодье — это многофакторный процесс, который зависит от температуры воздуха весной, от того, будут ли идти дожди в период таяния, насколько промерз грунт под снегом и, наконец, от интенсивности потепления весной: при плюс одном и плюс 15 градусах снег тает неодинаково, — отметил Константинов.

До этого он также рассказывал, что весеннее половодье 2026 года в Прикамье пройдет в пределах нормы. Он подчеркнул, что окончательные прогнозы станут известны в марте-апреле после снегомерных съемок и анализа промерзания грунта.

