05 марта 2026 в 15:44

Синоптик сделала прогноз погоды на 8 Марта в Краснодарском крае

Синоптик Попова: в Краснодарском крае 8 Марта будет облачная погода без осадков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Краснодарском крае на 8 Марта ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, заявила «КП-Кубань» синоптик Светлана Попова. При этом, по ее словам, в праздничный день местами возможен небольшой дождь в Туапсе и Сочи.

Температура воздуха в Международный женский день ночью будет варьироваться от +3 до -2 двух градусов, отметила Попова. В юго-восточных предгорьях региона может выпасть снег. Там может похолодать до -7 градусов. Днем в Краснодарском крае столбики термометра покажут от 1 до 7 градусов тепла.

Специалист добавила, что уже на следующий день 9 марта облачность рассеется и выйдет солнце. С этого дня начнется постепенное повышение температуры. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ветер стихнет.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается резкое похолодание сразу после Международного женского дня. Аналогичный прогноз он сделал для всей Центральной России.

регионы
погода
праздники
синоптики
