13 февраля 2026 в 18:47

Москвичи получили «климатический сюрприз»

В Москве начался первый в 2026 году дождь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жители Москвы стали свидетелями первого в 2026 году дождя, передают корреспонденты NEWS.ru. Осадки зафиксированы в различных районах столицы. Так, небольшой, но вполне ощутимый дождь прошел в центральной части столицы, а также на востоке, юге и юго-востоке города.

Причиной осадков стал западно-восточный перенос воздушных масс. Серия волновых циклонов привела к резкому, но кратковременному потеплению.

Ранее синоптик Александр Ильин подтверждал, что 14 февраля жителей столицы может ожидать неприятный сюрприз в виде ледяного дождя. По его словам, причиной станет резкое потепление, которое началось с четверга. Метеоролог предупредил, что за кратковременным повышением температуры последуют новые морозы. Оттепель продлится недолго, и даже в марте стоит готовиться к продолжению холодной погоды.

До этого синоптик отмечал, что иная ситуация ожидается в Санкт-Петербурге. Начало следующей недели в городе окажется теплее, чем минувшие выходные. В ночь на понедельник, 16 февраля, при ясной и малооблачной погоде температура воздуха будет держаться на уровне от минус 14 до минус 16 градусов.

