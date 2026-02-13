Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 17:00

Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе

Синоптик Ильин: на следующей неделе в Петербурге будут морозы и небольшой снег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Начало следующей недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет теплее, чем выходные дни, в отличие от Центрального федерального округа, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. При ясном и малооблачном небе в ночь на понедельник температура воздуха прогнозируется в диапазоне от –14 до –16 градусов, уточнил он. Днем при переменной облачности воздух прогреется до 5–7 градусов ниже нуля.

Со вторника до четверга дневная температура ожидается от –6 до –9 градусов, ночная останется прежней и не опустится ниже –16. Что касается осадков, то небольшой снег ожидается 19 февраля. В ночь на пятницу подморозит до 13–18 градусов ниже нудя, днем — минус 10–13 градусов, снег не ожидается. В субботу ночью от –15 до –20 градусов, днем — от –7 до –9. Ближе к вечеру не исключен небольшой снег, — сказал Ильин.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, также вероятен снег, температура воздуха будет находиться в пределах от –13 до –18 градусов, днем ожидается минус 10–12, осадки при этом прекратятся, указал синоптик. Атмосферное давление с понедельника по среду 761–764 мм рт. ст., в четверг оно снизится до 757–759 пунктов и останется таким же до выходных. Ветер в понедельник будет западный, затем до конца рабочей недели преимущественно восточный. Скорость небольшая —1–4 м/с, резюмировал Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве и Подмосковье будет теплой и пасмурной. Он отметил, что новое потепление придет вслед за сильными морозами.

