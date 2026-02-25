На Лондон обрушится кровавый дождь

Метеорологи предупредили о возможном появлении над Великобританией так называемого «кровавого дождя», вызванного переносом сахарской пыли над Европой, сообщает LADBible. По оценкам специалистов, наиболее заметные проявления ожидаются в южных районах страны.

Несмотря на необычный внешний вид, явление не представляет опасности для населения. Максимальным последствием станет тонкий слой пыли на автомобилях, окнах и других открытых поверхностях.

Метеоролог Марк Паррингтон отметил, что основной поток пыли проходит на большой высоте над южной Англией и Ла-Маншем. Однако при совпадении с дождем возможны влажные отложения частиц на земле.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что осадков в марте будет меньше, чем в феврале, но снег сойдет нескоро из-за рекордных сугробов. По ее прогнозу, положительные температуры во второй половине месяца вряд ли приведут к быстрому таянию, и снежный покров может сохраниться до апреля.

До этого синоптик Александр Шувалов оценил вероятность жаркого лета в Москве в 40%. Он связал это с общим трендом на потепление, который со временем может приблизить климат столицы к ростовскому. По его словам, шансы на нормальное или прохладное лето составляют по 30%.