Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона

Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве в предстоящие выходные дни, предупредила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, которые приводит информационная служба «Вести», такой прогноз обусловлен очередным циклоном, который движется в сторону столицы с запада.

На выходные подойдет очередной циклон с запада. Он будет, правда, идти севернее Москвы, а нас заденут его атмосферные фронты, и здесь пройдут осадки. Но осадки будут небольшие по интенсивности, будут они в виде снега, мокрого снега и дождя, — спрогнозировала Макарова.

Ранее синоптик рассказала, что жителей Москвы и области ожидает небольшое потепление уже на этой неделе. По словам Макаровой, в воскресенье, 1 марта, температура может подняться до +4 градусов.

Также сообщалось, что весна в российской столице в этом году задерживается: снежный покров, достигший рекордных 70 сантиметров, растает не раньше второй декады апреля. Как заявил синоптик Михаил Леус, москвичам придется запастись терпением.