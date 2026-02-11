Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР

Необходимо переосмыслить весь набор зарубежных связей России, существовавших еще с царских времен и эпохи СССР, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил во время начала работы над народной программой «Единой России» для участия в грядущих выборах в Госдуму.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Россия рассчитывает, что возобновившийся диалог с США позволит достичь весомых результатов. В первую очередь Москва заинтересована во взаимовыгодных экономических проектах.

Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия не будет проявлять инициативу в отношении Европы. Однако он подчеркнул, что государство готово рассмотреть возможные обращения со стороны европейских стран.