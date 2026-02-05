Песков отшутился после вопроса о якобы связи Эпштейна со спецслужбами РФ Песков приравнял публикации о якобы связи Эпштейна со спецслужбами РФ к шуткам

Россия не воспринимает всерьез публикации в западных СМИ о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта тема не заслуживает даже обсуждения.

Только не серьезно. Хочется много шутить по поводу таких версий, — отметил он.

Ранее сообщалось, что на вилле покойного финансиста обнаружили снимок, на котором кронпринцесса Норвегии Метте-Марит запечатлена рядом с девушкой в бикини. В документах Министерства юстиции США изображения самой Метте-Марит и неизвестной девушки были замазаны, однако журналистам удалось отыскать оригинал без ретуши. Как рассказал бывший помощник Эпштейна, бизнесмен собирал фотографии состоятельных людей и знаменитостей как трофеи и планировал использовать их для манипуляций и вовлечения новых жертв.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тем временем призналась, что ее чуть не стошнило при изучении файлов Эпштейна. По словам дипломата, чтение этих документов похоже на просмотр триллеров или тру-крайма.