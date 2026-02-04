Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 19:24

В файлах Эпштейна появилось пикантное фото с участием кронпринцессы Норвегии

Фото кронпринцессы Норвегии рядом с девушкой в бикини нашли на вилле Эпштейна

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press
На вилле финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили снимок, на котором кронпринцесса Норвегии Метте-Марит запечатлена рядом с девушкой в бикини. В документах Министерства юстиции США изображения самой Метте-Марит и неизвестной девушки были замазаны, однако журналистам удалось отыскать оригинал без ретуши.

Как рассказал бывший помощник Эпштейна норвежской газете Aftenposten, бизнесмен собирал фотографии состоятельных людей и знаменитостей как трофеи и планировал использовать их для манипуляций и вовлечения новых жертв. Известно, что монаршая особа упоминается в обнародованных документах более тысячи раз.

Ранее сообщалось, что переписка и контакты финансиста и норвежской кронпринцессы включали обсуждения книг, поздравления с праздниками и личные приглашения. Эпштейн, например, предлагал ей шопинг в Prada и организовал визит к стоматологу для отбеливания зубов. Кроме того, королевский дом подтвердил четырехдневный визит к Эпштейну в 2013 году. Позже кронпринцесса сожалела об их общении и добавила, что не знала о преступлениях покойного.

