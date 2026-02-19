Появилось фото снежного циклона «Валли» из космоса

Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале фото мощного снежного циклона «Валли» над Москвой. Съемку проводили спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

На снимке видно, что циклон охватил всю территорию Московского региона. В Роскосмосе отметили, что «Валли» пришел в столицу со стороны Болгарии. Там напомнили об «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился циклон «Валли», который принес самый сильный снегопад этой зимы. В столице наблюдается сильная метель, которая ухудшила видимость примерно на километр. На фоне снегопада осложняется движение на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что текущая зима в Москве может оказаться самой снежной за последние 60 лет. По его словам, январь 2026 года уже побил рекорд по обилию осадков за всю историю регулярных наблюдений.