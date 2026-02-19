Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве

Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве

На Москву обрушился циклон «Валли», который принес самый сильный снегопад этой зимы. В столице наблюдается сильная метель, которая ухудшила видимость примерно на километр, передает корреспондент NEWS.ru.

На фоне снегопада осложняется движение на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Согласно данным навигационных сервисов, пробки на дорогах достигают восьми баллов.

Синоптики отмечают, что снегопад продлится весь день, а пик прогнозируется к ночи. К этому времени ветер усилится, а температура понизится. Метель начнет ослабевать только к утру пятницы, 20 февраля.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшее время потепления в Москве не предвидится. По его словам, февраль 2026 года характеризуется типичной зимней погодой.