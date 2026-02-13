Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 18:55

Любовь длиною в жизнь: как выглядят самые красивые пары спорстменов РФ

Оксана Домнина и Роман Костомаров Оксана Домнина и Роман Костомаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждому человеку нужна забота родных и близких, а для спортсменов очень важно иметь вторую половинку, которая всегда поддержит и вдохновит на новые победы. День всех влюбленных — прекрасный повод вспомнить самые крепкие и красивые семьи российских атлетов.

Звездным фигуристам Роману Костомарову и Оксане Домниной пришлось пройти ряд тяжелых испытаний. Супруга поддерживает олимпийского чемпиона после частичной ампутации кистей рук и стоп.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков хотели выступить на Играх в Пхенчхане-2018, но им пришлось завершить спортивную карьеру из-за рождения дочери Анжелики. Пара сосредоточились на семье, через четыре года у них родился второй ребенок — сын Теодор.

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева стала по настоящему счастливой после знакомства с хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. Супруги воспитывают двух дочерей — Еву и Зою.

Лыжница Анна Жеребятьева вдохновила Александра Большунова на три золотые олимпийские медали.

Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову называют «мистер и миссис Смит» керлинга. Супруги воспитывают дочь Викторию.

Кадры с самыми красивыми парами российского спорта — в фотогалерее NEWS.ru.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Жеребятьева и Александр Большунов
Анна Жеребятьева и Александр Большунов
Фото: Соцсети
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Александра Трусова и Макар Игнатов
Александра Трусова и Макар Игнатов
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Алёна Косторная и Георгий Куница
Алёна Косторная и Георгий Куница
Фото: Соцсети
Оксана Домнина и Роман Костомаров, 2022 г.
Оксана Домнина и Роман Костомаров, 2022 г.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
пары
россияне
соревнования
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе узнали позицию США по ядерной безопасности Европы
«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше
Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США
CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича
Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Коц раскрыл, почему Европа проиграет в ядерной гонке
В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов
Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ
Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх
Железная гарантия: как полный цикл решает проблему качества в индустрии
Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории
У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму
Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели
В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления
Известная горнолыжница переписала историю спорта
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.