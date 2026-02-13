Любовь длиною в жизнь: как выглядят самые красивые пары спорстменов РФ

Каждому человеку нужна забота родных и близких, а для спортсменов очень важно иметь вторую половинку, которая всегда поддержит и вдохновит на новые победы. День всех влюбленных — прекрасный повод вспомнить самые крепкие и красивые семьи российских атлетов.

Звездным фигуристам Роману Костомарову и Оксане Домниной пришлось пройти ряд тяжелых испытаний. Супруга поддерживает олимпийского чемпиона после частичной ампутации кистей рук и стоп.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков хотели выступить на Играх в Пхенчхане-2018, но им пришлось завершить спортивную карьеру из-за рождения дочери Анжелики. Пара сосредоточились на семье, через четыре года у них родился второй ребенок — сын Теодор.

13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева стала по настоящему счастливой после знакомства с хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. Супруги воспитывают двух дочерей — Еву и Зою.

Лыжница Анна Жеребятьева вдохновила Александра Большунова на три золотые олимпийские медали.

Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову называют «мистер и миссис Смит» керлинга. Супруги воспитывают дочь Викторию.

