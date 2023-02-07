Искупаться и остаться без ног: ужасная история фигуриста Костомарова Одна из главных драм 2023 года: олимпийский чемпион в танцах на льду оказался между жизнью и смертью

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Роману Костомарову ампутировали обе стопы — с этой шокирующей новости начался сегодняшний день, 7 февраля. О том, что 45-летнего спортсмена госпитализировали и его состояние очень плохое, стало известно почти месяц назад, 10 января. С тех пор было много противоречивой информации, но до последнего не верилось, что все настолько плохо.

Прорубь, пневмония, ампутация

Первый диагноз Романа Костомарова — пневмония. Причем очень тяжелая: спортсмена подключили к аппарату ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом сразу же после госпитализации. Тест на ковид дал отрицательный результат, но состояние было хуже, чем обычно при коронавирусе. Отец Костомарова не раскрывал подробностей, но назвал его кошмарным.

Спустя два дня после госпитализации появилась информация о причинах крайне тяжелого состояния Романа. Тelegram-канал Mash распространил сведения о том, что фигурист болел на протяжении недели перед тем, как попасть в больницу, и вместо приема лекарств предпочитал лечиться окунанием в прорубь.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Роман Костомаров

По данным источника NEWS.ru, Костомаров действительно поступил в Коммунарку уже в очень тяжелом состоянии. Подтверждается и информация о том, что он нырял в прорубь будучи больным.

На протяжении января родственники Костомарова повторяли, что состояние Романа остается стабильно тяжелым, без ухудшений и без улучшений. Вплоть до конца месяца олимпийский чемпион оставался без сознания на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Врачи говорили, что прогрессирующая пневмония привела к тому, что у Костомарова начались проблемы с сердцем. Кроме того, у него диагностировали мерцательную аритмию. Также отмечалось, что у фигуриста очень большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики боролись с прогрессирующим сепсисом.

Лишь 28 января появились первые сообщения, что Роман открыл глаза. Источник РЕН ТВ тогда рассказал, что у Костомарова стала падать температура, а сердцебиение приходить в норму. Медики следят за состоянием здоровья спортсмена и периодически делают массаж сердца.

Но уже 1 февраля — новые страшные подробности: у Костомарова начали отмирать конечности. Сначала говорили про некроз пальцев рук и ног, но дело оказалось еще хуже. Ампутировать пришлось обе стопы. По информации ТАСС, врачам пришлось пойти на этот шаг из-за разросшейся гангрены. Сейчас доктора борются за руки спортсмена.

У Telegram-канала «112» другая информация. Они сообщили, что Костомарову ампутировали стопу только на левой ноге, правую же удалось спасти. По данным авторов, после операции у спортсмена поднялась температура, но он находится в сознании.

Ситуация ужасная в любом случае. Сейчас и разговоров не может идти о возвращении на лед, единственное, на что можно надеяться, — на сохранение жизни. Если это получится, с остальным проблем не возникнет. Сейчас существуют такие протезы, с которыми можно комфортно жить, ходить, бегать. Но они будут не нужны, если сейчас не остановить развитие болезни и не пережить ее.

Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и российская многоборка, участница и призер двух летних Олимпийских игр Татьяна Чернова во время эстафеты олимпийского огня в Сочи Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и российская многоборка, участница и призер двух летних Олимпийских игр Татьяна Чернова во время эстафеты олимпийского огня в Сочи Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Новые Бременские музыканты на льду» Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Новые Бременские музыканты на льду» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анна Старшенбаум и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анна Старшенбаум и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийские чемпионы 2006 года Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Гордость нации» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийские чемпионы 2006 года Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Гордость нации» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров на съемочной площадке фильма «На измене» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров на съемочной площадке фильма «На измене» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алена Бабенко и фигурист Роман Костомаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Алена Бабенко и фигурист Роман Костомаров Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристы Роман Костомаров и Илья Авербух во время товарищеского матча в рамках праздничных мероприятий, посвященных запуску часов обратного отсчета 100 дней до старта ЧМ-2016 по хоккею Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фигуристы Роман Костомаров и Илья Авербух во время товарищеского матча в рамках праздничных мероприятий, посвященных запуску часов обратного отсчета 100 дней до старта ЧМ-2016 по хоккею

Чемпион, муж и отец

Роман Костомаров — один из ярчайших фигуристов золотого российского поколения, которое шумело и завоевывало медали в середине 2000-х. Наибольшую известность Роман получил, выступая в паре с Татьяной Навкой. С ней он стал олимпийским чемпионом Турина-2006, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Игры в Турине стали звездным часом Навки и Костомарова. Их танец «Кармен» в произвольной программе до сих пор остается одним из ярчайших эпизодов не только в их карьере, но и в истории танцев на льду как таковых.





После Игр 2006 года Костомаров завершил профессиональную карьеру, но продолжил выступать на коммерческих шоу. И делал это вплоть до этого года, являясь частым участником проектов Первого канала, продюсируемых Ильей Авербухом. Он выступал с актрисой Екатериной Гусевой в шоу «Звезды на льду», участвовал в «Ледниковом периоде» много лет с разными партнершами, а в 2015-м воссоединился с Навкой для участия в ледовом спектакле «Кармен».

Была в жизни Романа и история, связанная с кино. В 2008 году он попробовал себя в качестве актера, снявшись в сериале «Жаркий лед» вместе с Алексеем Ягудиным, Алексеем Тихоновым и другими фигуристами. В 2010 году он сыграл в криминальной драме «Близкий враг» и комедии «На измене».

Роман всегда поддерживал форму и никто не мог подумать, что с ним может случиться что-то такое. Костомаров — отец двоих детей. В 2011-м у него с фактической женой Оксаной родилась дочь Анастасия. Спустя три года Роман и Оксана поженились, а в 2016-м у них родился сын Илья.