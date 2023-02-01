StarHit: Костомаров рискует остаться без ног и пальцев рук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова начали отмирать конечности, рассказал StarHit источник в больнице. По его словам, спортсмену могут в ближайшее время ампутировать пальцы на руках, также возможна ампутация ног. Сам экс-фигурист находится в сознании.

Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий, — сообщил собеседник.

StarHit отмечает, что Костомаров по-прежнему находится в реанимации. К нему стали пускать супругу в сопровождении врача. Представитель больницы уточнил, что в скором времени экс-фигуриста могут перенаправить на лечение в Германию. Сейчас ведутся переговоры с различными европейскими клиниками.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. СOVID-тест показал отрицательный результат. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

После этого отец спортсмена сообщил, что состояние бывшего фигуриста оценивается как стабильно нормальное. Он отметил, что пока о выписке из больницы речи идти не может. По его словам, Костомарову требуется подключение к аппарату ИВЛ в моменты, когда состояние здоровья ухудшается.