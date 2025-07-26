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26 июля 2025 в 12:51

Хирург отрезал себе ноги ради денег, но не срослось

NDTV: врача обвинили в ампутации собственных ног ради страховки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британского сосудистого хирурга Нила Хоппера из Корнуолла обвиняют в том, что он ампутировал себе обе ноги ради получения крупной страховой выплаты, передает NDTV. По версии следствия, Хоппер хотел получить 500 тысяч фунтов стерлингов.

В соответствии с судебными материалами, 49-летний врач претендовал на получение 235,6 тысячи фунтов стерлингов (25 млн рублей) от компании Arriva Group и 231 тысячи фунтов стерлингов (24,7 млн рублей) от Old Mutual, сообщает издание.

Согласно некоторым источникам, Хоппер купил на сайте The Eunuch Maker видео, где показано, как удаляют конечности. Говорят, что к этому его подтолкнул Мариус Густавсон, организатор подпольной сети по модификации тела.

Хоппера также подозревают в том, что он склонял к совершению тяжких телесных повреждений или помогал в их нанесении. По версии следствия, это происходило с 21 августа 2018 года по 4 декабря 2020 года.

В интервью с BBC мужчина поделился, что, несмотря на трудности, он быстро восстановился. Хотя ему говорили, что он сможет ходить через три месяца, он сделал это уже через три часа. Он также отметил, что после операции стал более энергичным, чем до нее.

Ранее американский стоматолог стал фигурантом уголовного дела об отравлении своей жены цианидом. Для сокрытия преступления он, по данным следствия, попытался использовать дипфейк, попросив свою дочь создать поддельное видео с помощью искусственного интеллекта. В процессе расследования выяснилось, что у мужчины были финансовые трудности и большие долги, которые, по мнению обвинения, он надеялся покрыть за счет страховой выплаты после смерти супруги.

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