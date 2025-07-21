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21 июля 2025 в 14:37

Стоматолог отравил жену ради денег и попросил дочь сделать алиби через ИИ

Стоматолог из США попытался скрыть убийство жены при помощи ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоматолог из США Джеймс Крейг стал фигурантом уголовного дела после отравления 43-летней жены Анджелы цианидом, информирует CNN. По данным источника, он попытался скрыть преступление с помощью дипфейка. Для этого 45-летний американец попросил дочь сделать видео с помощью ИИ.

Следствие утверждает, что мужчина систематически подмешивал ей смесь мышьяка, цианида и тетрагидрозолина (компонента глазных капель) в протеиновые коктейли. По версии обвинения, смертельную дозу он ввел жене прямо в больничной палате, куда она попала с симптомами отравления. Анджела скончалась в марте 2023 года.

В ходе расследования выяснилось, что у Крейга был роман с коллегой. Кроме того, он испытывал серьезные финансовые трудности и имел крупные долги, которые, по предположению обвинения, он рассчитывал погасить за счет страховой выплаты после смерти Анджелы.

После возникновения подозрений следователи изучили историю браузера на ноутбуке Крейга. Они обнаружили запросы, связанные с имитацией сердечного приступа и обнаружением мышьяка при вскрытии.

Старшая дочь Крейга, 21-летняя студентка, дала показания в суде. Она сообщила, что отец предоставил ей письменные инструкции по созданию поддельного видео, которое, по его задумке, должно было изображать мать, самостоятельно просящую о приобретении веществ, в конечном итоге ставших причиной ее гибели. Дочь добавила, что ей следовало инсценировать обнаружение флеш-накопителя с этим видео в сумочке матери, при этом отец выбрал ее для этой роли, посчитав наиболее технически подкованной в семье.

Ранее бывшая сотрудница хлебозавода в Краснодаре отравила двух коллег и попыталась расправиться с директором предприятия. Экс-кладовщица стала фигурантом уголовного дела.

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