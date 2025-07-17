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17 июля 2025 в 16:01

Кладовщица хлебозавода отравила двух коллег и чуть не убила директора

В Краснодаре пройдет суд над экс-сотрудницей завода за расправу над коллегами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре прокуратура передала в суд дело бывшей кладовщицы хлебозавода из-за гибели двух коллег, сообщили в СК России по региону. Предварительно, она отравила их и пыталась расправиться с директором предприятия.

Следствие установило, что женщина из личной неприязни решила устранить коллег и руководительницу. Подозреваемая приобрела токсичное вещество, скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники. 3 июля 2024 года обвиняемая пришла в гости к одной из сотрудниц и вынудила ее вместе с другой коллегой выпить смертельную дозу лекарства. Обе женщины погибли.

Затем злоумышленница, используя телефон одной из жертв, отправила директору предприятия сообщение с просьбой о помощи. Когда начальница прибыла в квартиру, нападавшая связала ее скотчем и попыталась задушить. Женщина сумела освободиться. В этот момент сын потерпевшей, заподозрив неладное, приехал на место и помешал обвиняемой скрыться, после чего вызвал полицию.

Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемой. Она остается под стражей и ожидает суда.

Ранее жительница Гаити отравила пирожками 40 членов местной банды Viv Ansanm из мести за родных. По данным журналистов, женщина предложила преступникам бесплатное угощение.

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