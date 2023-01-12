Mash рассказал о нестандартном подходе к лечению фигуриста Костомарова Mash: госпитализированный Костомаров лечился в проруби вместо стандартной терапии

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Роман Костомаров

Telegram-канал Mash сообщает, что госпитализированный олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров болел на протяжении недели перед тем, как попасть в больницу. Канал указывает, что спортсмен предпочитал вместо приема лекарств лечиться окунанием в прорубь.

Фигурист был госпитализирован 10 января, и, как сообщает издание, с тех пор его состояние только ухудшилось, сейчас оно оценивается как крайне тяжелое.

По информации Mash, показатели газообмена в крови у олимпийского чемпиона очень плохие. Костомаров, как подчеркивает канал, выходил на лед даже с температурой выше 38 градусов.

Роман Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.

Позднее Mash сообщил об ухудшении состояния фигуриста. По данным Telegram-канала, спортсмен был подключен к ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом. 11 января источник ТАСС сообщил, что врачи не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона, который по-прежнему находится в тяжелом состоянии.