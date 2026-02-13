Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 19:20

Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Краснодарском крае подросток с ружьем напал на колледж, в Башкирии молодой человек обезглавил мать, в Приморье отец ударил малолетнюю дочь ножом в сердце — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Подросток напал с ружьем на колледж в Анапе

В Анапе 11 февраля молодой человек с ружьем напал на индустриальный колледж. Был убит охранник образовательного учреждения, а также ранены еще два человека.

Следственный комитет сообщал, что напавший — несовершеннолетний. При себе у него было ружье ТОЗ-34ЕР: по документам им владеет родственник нападавшего.

Сейчас подростка отправили на два месяца в СИЗО. Также задержаны владелец орудия и другой юноша, которого следователи считают подстрекателем.

Сын обезглавил мать в Башкирии

В башкирском городе Кумертай юноша убил мать, обезглавив ее топором. Предварительно оружие он спрятал в ванной, а когда женщина была на кухне, напал на нее.

«Схватил ее за одежду, повалил на пол лицом вниз и, замахнувшись топором, нанес им множество ударов в область шеи потерпевшей, в результате чего произошло отделение головы от туловища и наступила смерть потерпевшей», — рассказали в пресс-службе судов республики.

После убийства он расчленил тело, а его части разложил по пакетам, банкам и тазам. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец напал на дочь с ножом в Приморье

В Приморье вертолет санавиации экстренно доставил в больницу 11-летнюю девочку с ранением в сердце. Инцидент произошел в поселке Сибирцево. Пьяный 61-летний отец ударил школьницу ножом в сердце, пока та спала.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату, где спала 11-летняя девочка, и нанес ей ножевые ранения. С учетом позиции прокуратуры Черниговского района подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца», — рассказали в прокуратуре.

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу. Ее состояние было критическим. Спустя два дня ее перевезли на вертолете в краевую детскую больницу во Владивостоке. Опасность летального исхода миновала.

Ребенок потерял очень много крови — 1,5 литра. При этом в среднем у подростка в таком возрасте в организме порядка трех литров крови.

Известно, что семья, где произошло ЧП, с ноября прошлого года состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

происшествия
криминал
уголовные дела
дети
подростки
родители
семьи
насилие
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
