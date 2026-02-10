Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 14:15

Потеряла 1,5 литра крови: в Приморье отец вонзил нож в сердце дочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Приморье вертолет санавиации экстренно доставил в больницу 11-летнюю девочку с ранением в сердце. Школьницу ножом ударил отец. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте.

Пока дочка спала

Инцидент произошел 4 февраля в поселке Сибирцево. Пьяный 61-летний отец ударил 11-летнюю дочь ножом в сердце, пока та спала.

«4 февраля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату, где спала 11-летняя девочка, и нанес ей ножевые ранения. С учетом позиции прокуратуры Черниговского района подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца», — рассказали в прокуратуре.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемый не смог пояснить мотивы своего поступка.

В генеральном управлении СКР отметили, что председателю ведомства Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования и обстоятельствах преступления.

Наполовину обескровлена

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу. Ее состояние было критическим. Спустя два дня ее перевезли на вертолете в краевую детскую больницу во Владивостоке. Сейчас ребенок в реанимации, но врачи говорят, что опасность летального исхода миновала.

Ребенок потерял очень много крови — 1,5 литра. При этом в среднем у подростка в таком возрасте в организме порядка трех литров крови.

«После операции девочку перевели в реанимацию. Ее состояние оставалось тяжелым, за ней круглосуточно наблюдали врачи. Специалисты больницы постоянно консультировались с краевыми коллегами и корректировали лечение», — говорится в сообщении пресс-службы краевого Минздрава.

На учете как неблагополучные

Известно, что семья, где произошло ЧП, с ноября прошлого года состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В связи с какими обстоятельствами это произошло, не уточняется. Также неизвестно, где в момент нападения находилась мать пострадавшей девочки.

О поселке, где жила пострадавшая, известно, что он находится в Черниговском районе. С 2020 года его население стремительно сокращается. Если в 2020 году в нем насчитывали 8 тыс. жителей, то за четыре года, по данным Росстата, оно сократилось на 1,2 тыс. человек.

