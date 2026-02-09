Монах сделал из девушки проститутку: кто скрывался под личиной целителя?

На Урале под следствие попала местная жительница, которая возомнила себя психологом и на протяжении года вытягивала из россиянки миллионы рублей, запугивая проклятием рода. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Консультации или смерть

30-летняя жительница Екатеринбурга в начале 2025 года решила воспользоваться услугами психолога. Она связалась со специалисткой через общих знакомых. Однако вместо научно обоснованных советов о важности психического здоровья та говорила о биоэнергетике, духовных практиках и умении «исправлять судьбу».

Первая же беседа обернулась предупреждением для клиентки: ментальное состояние девушки якобы критическое, без срочной работы над собой ее ждет ухудшение здоровья — вплоть до смерти. Страх сработал, и женщина начала регулярно приходить на платные консультации.

Знакомство с монахом

Вскоре психолог сообщила, что может связать свою платежеспособную клиентку с тибетским монахом — мудрецом, способным изменить ход его судьбы. Через несколько дней монах действительно написал девушке в мессенджере.

«Само собой тибетец потребовал серьезных финансовых затрат. Но аферистка убедила жертву в том, что если она не переведет деньги, то проблемы со здоровьем начнутся уже у отца клиентки», — говорится в пресс-релизе УМВД.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три в одном

Деньги на консультации заканчивались, хотя психолог и учила свою пациентку «денежному мышлению». Женщина брала кредиты. Когда сумма долгов стала пугающей, она решила остановиться.

Но психолог предложила клиентке проконсультироваться с юристом. Тот, как и монах, вышел на связь только онлайн — и настоятельно посоветовал продолжать терапию, иначе все финансовые проблемы усугубятся.

«Как установили впоследствии правоохранители, и тибетский монах, и юрист были фейками, созданными самой подозреваемой. Она сама писала своей подопечной с различных номеров и аккаунтов, чтобы сохранить свое влияние на нее», — рассказали в полиции.

Проституция от проклятия

Когда у девушки совсем не осталось средств, мошенница предложила ей уехать за границу поработать певицей — ведь та раньше занималась вокалом. Женщина согласилась, устроилась в караоке-бар и отправляла заработанные деньги «благодетельнице» в Екатеринбург.

Так из года в год сумма переведенных средств приблизилась к 8 млн рублей. Постоянный стресс и долговая яма привели жертву мошенницы к нервному срыву. По данным Telegram-канала Ural Mash, девушка была вынуждена заниматься проституцией на территории Армении, чтобы «очистить» себя и свой род от проклятий. При этом шарлатанка убедила жертву, что никто не узнает, чем девушка занимается в другой стране.

Прозрение наступило только в начале 2026 года. Опустошенная, с долгами и разрушенной психикой, женщина наконец поняла, что с ней произошло, и обратилась в полицию.

Высшее образование в сфере нумерологии

Оперативники вышли на подозреваемую — 34-летнюю жительницу Екатеринбурга. Выяснилось, что официальной работы у нее не было: она жила на доходы от консультаций и микрокредитов, которые оформляла в десятках организаций. В запрещенной в РФ соцсети она вела блог, рекламируя свои услуги. Там она рассказывала, что получает «высшее образование», где в том числе посещает лекции о биоэнергетике, нумерологии и прочих псевдоучениях.

Известно, что ранее женщина к ответственности не привлекалась. Следствие квалифицировало ее действия по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено. Квазипсихолог отправлена под домашний арест до 2 апреля.

Читайте также:

«Заставляли трогать»: СМС учителя породило дело против 9-летних насильников

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости

Захлебывался в ледяной воде: медики раскрыли обман педофила Жилкина

«Инвалид, склонна к суициду»: Марию Ковальчук не будут судить за клевету

Изнасиловал и оставил свиньям на растерзание: как наказали скотника-убийцу?