Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:00

Монах сделал из девушки проститутку: кто скрывался под личиной целителя?

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На Урале под следствие попала местная жительница, которая возомнила себя психологом и на протяжении года вытягивала из россиянки миллионы рублей, запугивая проклятием рода. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Консультации или смерть

30-летняя жительница Екатеринбурга в начале 2025 года решила воспользоваться услугами психолога. Она связалась со специалисткой через общих знакомых. Однако вместо научно обоснованных советов о важности психического здоровья та говорила о биоэнергетике, духовных практиках и умении «исправлять судьбу».

Первая же беседа обернулась предупреждением для клиентки: ментальное состояние девушки якобы критическое, без срочной работы над собой ее ждет ухудшение здоровья — вплоть до смерти. Страх сработал, и женщина начала регулярно приходить на платные консультации.

Знакомство с монахом

Вскоре психолог сообщила, что может связать свою платежеспособную клиентку с тибетским монахом — мудрецом, способным изменить ход его судьбы. Через несколько дней монах действительно написал девушке в мессенджере.

«Само собой тибетец потребовал серьезных финансовых затрат. Но аферистка убедила жертву в том, что если она не переведет деньги, то проблемы со здоровьем начнутся уже у отца клиентки», — говорится в пресс-релизе УМВД.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три в одном

Деньги на консультации заканчивались, хотя психолог и учила свою пациентку «денежному мышлению». Женщина брала кредиты. Когда сумма долгов стала пугающей, она решила остановиться.

Но психолог предложила клиентке проконсультироваться с юристом. Тот, как и монах, вышел на связь только онлайн — и настоятельно посоветовал продолжать терапию, иначе все финансовые проблемы усугубятся.

«Как установили впоследствии правоохранители, и тибетский монах, и юрист были фейками, созданными самой подозреваемой. Она сама писала своей подопечной с различных номеров и аккаунтов, чтобы сохранить свое влияние на нее», — рассказали в полиции.

Проституция от проклятия

Когда у девушки совсем не осталось средств, мошенница предложила ей уехать за границу поработать певицей — ведь та раньше занималась вокалом. Женщина согласилась, устроилась в караоке-бар и отправляла заработанные деньги «благодетельнице» в Екатеринбург.

Так из года в год сумма переведенных средств приблизилась к 8 млн рублей. Постоянный стресс и долговая яма привели жертву мошенницы к нервному срыву. По данным Telegram-канала Ural Mash, девушка была вынуждена заниматься проституцией на территории Армении, чтобы «очистить» себя и свой род от проклятий. При этом шарлатанка убедила жертву, что никто не узнает, чем девушка занимается в другой стране.

Прозрение наступило только в начале 2026 года. Опустошенная, с долгами и разрушенной психикой, женщина наконец поняла, что с ней произошло, и обратилась в полицию.

Высшее образование в сфере нумерологии

Оперативники вышли на подозреваемую — 34-летнюю жительницу Екатеринбурга. Выяснилось, что официальной работы у нее не было: она жила на доходы от консультаций и микрокредитов, которые оформляла в десятках организаций. В запрещенной в РФ соцсети она вела блог, рекламируя свои услуги. Там она рассказывала, что получает «высшее образование», где в том числе посещает лекции о биоэнергетике, нумерологии и прочих псевдоучениях.

Известно, что ранее женщина к ответственности не привлекалась. Следствие квалифицировало ее действия по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено. Квазипсихолог отправлена под домашний арест до 2 апреля.

Читайте также:

«Заставляли трогать»: СМС учителя породило дело против 9-летних насильников

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости

Захлебывался в ледяной воде: медики раскрыли обман педофила Жилкина

«Инвалид, склонна к суициду»: Марию Ковальчук не будут судить за клевету

Изнасиловал и оставил свиньям на растерзание: как наказали скотника-убийцу?

происшествия
криминал
мошенничество
психологи
Армения
Екатеринбург
полиция
МВД
уголовные дела
домашний арест
Россия
проституция
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон обратился к системе американского правосудия по делу Эпштейна
Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском
Армированная нить в паху, увеличение пениса: как жульничают западные атлеты
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.