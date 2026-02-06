Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости

В городе Озерске пенсионерка ответила за убийство мужа, которое совершила более 10 лет назад. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.
Муж-алкоголик
В ночь на 1 апреля 2013 года в доме Ивановых (имена изменены) разгорелся бытовой конфликт. 41-летний Сергей вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, что привело к ссоре с супругой Светланой.
После конфликта он лег спать, а женщина, возмущенная очередной выходкой мужа-алкоголика, позвонила дочери. В сердцах она пожаловалась ей на ее отца и попросила приехать.
Имитировали жизнедеятельность
Дочь, несмотря на позднее время, прибыла вместе со своим сожителем. Все трое вошли в комнату, где спал пьяный обидчик.
Там хозяйка дома нанесла спящему мужу не менее пяти ударов молотком — от полученных травм он скончался на месте, сообщили в прокуратуре региона. При этом в надзорном ведомстве не уточняют, было ли убийство спланировано заранее или женщина поступила таким образом спонтанно.
Чтобы избежать уголовной ответственности, семья решила скрыть преступление. Тело Сергея поместили в автомобиль сожителя дочери, вывезли в лесной массив Каслинского района и оставили там.
Личные вещи мужчины сожгли. Сожитель дочери перевез мобильный телефон Сергея на территорию Свердловской области, где совершил некие операции с его денежными средствами, создавая иллюзию, что хозяин телефона пользуется картой в соседнем регионе.
Спустя две недели после убийства тело было обнаружено — скелетированный труп нашли в лесу. Опрошенная супруга сообщила следователям, что муж ушел из дома две недели назад в неизвестном направлении.
Справедливость спустя годы
12 лет дело оставалось нераскрытым, пока в феврале 2025 года оперативно-разыскные мероприятия не выявили причастность супруги к убийству.
После возобновления производства по уголовному делу женщина дала признательные показания. Озерский городской суд признал ее виновной в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Известно, что сейчас осужденной 60 лет.
В зале суда осужденную взяли под стражу. Кроме того, в пользу матери погибшего было взыскано 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.
Как будут наказаны за соучастие дочь и зять Светланы, в прокуратуре не сообщают.
Читайте также:
Залезал под одежду и снимал в ванной: девушка написала заявление на отчима
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Изводила голодом и жаждой: опекунша кормила детей-инвалидов как скот
«Попрошайку подвозил»: как заметал следы обвиняемый в убийстве мальчика
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку