05 февраля 2026 в 18:56

Изводила голодом и жаждой: опекунша кормила детей-инвалидов как скот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Павловском Посаде под суд пойдет опекунша, которая издевалась над детьми с инвалидностью. Всего садистка взяла под опеку десятерых несовершеннолетних с особенностями здоровья. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного разбирательства.

Кормила как скот

В пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья рассказали, что женщина периодически закрывала своих подопечных на цокольном этаже дома, который не отапливался. В том числе это происходило в холодное время года. Этим издевательства не ограничивались. Женщина давала детям ингредиенты, которые обычно используются при кормлении скотины.

«Лишала постельных принадлежностей и одежды, не предоставляла им полноценного питания, использовала для приготовления пищи фуражные зерна и крупы и ограничивала в количестве употребляемой пищи и воды, вызывая чувство постоянного голода и жажды у детей, не давала возможности обеспечения детей личной гигиеной, что выразилось в ограничении ежедневной чистки зубов и принятия душа, ограничила детей в посещении туалета», — рассказали в суде.

Месть подопечной

Дети, имевшие различные диагнозы, не получали соответствующего лечения. После продолжительной жизни с опекуншей состояние их здоровья ухудшилось.

Под следствие злоумышленница попала после того, как одна из подопечных достигла совершеннолетия и донесла на обидчицу в органы.

«О преступных действиях обвиняемой стало известно после обращения девушки, которая ранее находилась под опекой фигурантки, в правоохранительные органы. Впоследствии обвиняемая была задержана», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Присваивала детские деньги

Кроме того, женщину обвинили в том, что она присвоила 186 тысяч рублей одного из детей и потратила их на личные нужды. В СКР уточнили, что уголовное разбирательство ведется по статьям об истязании детей, неисполнении обязанностей по воспитанию и краже с банковского счета.

Первое заседание по делу обвиняемой пройдет 12 февраля. Известно, что женщине 53 года. Ей инкриминируют эпизоды за период с ноября 2019 года по февраль 2025 года.

